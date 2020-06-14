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Başkan Çetin bağdaş kurup işçilerle yemek yedi

ADANA HABERLERİ  | 14.06.2020 14:03 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı asfalt çalışmalarına Huzurevleri Mahallesinde devam etti.

Çukurova Belediyesi ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı asfalt çalışmalarına Huzurevleri Mahallesinde devam etti. Çalışmaları denetleyen Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledikten sonra öğle yemeğini bağdaş kurup işçilerle birlikte yedi.
Başkan Çetin, ilçede asfaltsız yol bırakmayacaklarını tekrarladı, sokaklara serilen asfaltın Avrupa standartlarında olduğunu söyledi.
Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı asfalt çalışması Huzurevleri Mahallesinde devam etti. Başkan Soner Çetin de asfaltlanan sokağa giderek çalışmaları denetledi.
Başkan Soner Çetin kendisinin geldiğini gören mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Başkan Soner Çetin, daha sonra bağdaş kurarak öğle yemeğini işlerle birlikte yedi.

"Asfaltsız yol kalmayacak"
Bir ara finişerin üzerine çıkarak asfaltlama çalışmalarına yardımcı olan Başkan Soner Çetin, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdık. Amacımız Çukurova’da asfaltsız yol bırakmamak. Ancak biz asfaltı yapıyoruz bir süre sonra altyapı çalışmaları, internet ve doğalgaz çalışmaları dolayısıyla yaptığımız yollar bozuluyor. Bir sürü emek ve kaynak israf edilmiş oluyor. Buna çok üzülüyoruz” dedi.
Başkan Soner Çetin, bazı mahallelerden asfalt ile talepler geldiğini hatırlatarak, “Çukurovalı hemşehrilerimiz hiç merak etmesinler. Belirli bir program dahilinde çalışıyoruz. İlçemizin tüm sokaklarında asfalt çalışması yapacağız” şeklinde konuştu.

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