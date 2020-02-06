YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Çetin ’Mahalle Buluşmaları’na katılmaya devam ediyor

Başkan Çetin ’Mahalle Buluşmaları’na katılmaya devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:55 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle buluşmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Karşıyaka Mahallesi’nde ‘‘Mahalle Buluşması’’ programı düzenlendi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle buluşmaları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Karşıyaka Mahallesi’nde ‘‘Mahalle Buluşması’’ programı düzenlendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği toplantıda göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler hakkında konuşan Çetin, yapacağı hizmetlerle ilgili de vatandaşları bilgilendirerek istişarelerde bulundu. Sadece Mahalle Buluşmaları ile değil ev ve esnaf ziyaretleriyle de hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, karar alma sürecinde vatandaşla iç içe bir süreç geçirmek istediklerini dile getirdi.
Mahalle Buluşmaları’nı düzenli bir program dâhilinde mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Başkan Çetin, vatandaşlarla görüşerek onlardan gelen taleplere ve paylaşmak istedikleri projeleri değerlendireceklerini söyledi. Mahalle halkının yapılmasını istemediği hiçbir projenin yapılmayacağını belirten Çetin, "Mahalle Buluşmaları kapsamında tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte hemşehrilerimizin taleplerini yerinde görüyor, en kısa sürede de çözüm üretiyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Pursaklar’a hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkanı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Toplantı, vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve sorularının Başkan Ertuğrul Çetin tarafından yanıtlanması ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Ankara Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:08
İkindi
15:54
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Urankent Şeyma Eczanesi
Yenimahalle
Tuzluçayır Ocak Eczanesi
Mamak
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Beyaz Eczanesi
Altindag
Setenay Eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.