Başkan Çetin makamda değil sahada

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yapımı devam eden çalışmaları denetleyerek, gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pursaklar Belediyesi, bir yandan korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da ilçede üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Pursaklar’ın estetik açıdan daha güzel ve daha modern bir görünüme kavuşması için özveriyle çalışan personelleri ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, park yenileme çalışmaları, kilitli parke taşı ve asfalt serim çalışmalarının yanı sıra Şehitlik Meydan çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu. Söz konusu yatırım ve hizmetlere ilişkin projeler üzerinde inceleme yapan Başkan Çetin, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

‘‘İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız projelerde hemşehrilerimizin rızasını ön planda tutuyoruz’’

İlçe genelinde gerek yapılan tespitler, gerek vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pandemiye karşı aldığımız yoğun tedbirlerin yanında ilçemizdeki çalışmalara da hız kesmeden devam ediyoruz. Pursaklar’ın daha modern daha estetik bir hale getirebilmek için tüm ekibimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün ilgili birim müdürlerimiz ile birlikte ilçe genelinde devam eden projelerimizi inceledik. Projelerimizde gelinen aşamalar hakkında her gün ilgili müdürlerimizden bilgi alarak gerekli müdahaleleri yapıyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız projelerde hemşehrilerimizin rızasını ön planda tutuyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

