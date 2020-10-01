Başkan Çetin’den çöp tepkisi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çöp konteynerlerinin içine atmak yerine çevresine atılan çöplere tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından vatandaşlara çevre temizliği uyarısı yaptı. Başkan Çetin, sosyal medya hesaplarından çöp konteynerlerinin çevresine atılan çöplerin oluşturduğu kötü görüntülerin yer aldığı fotoğrafları, "İçine atmak çok mu zor?" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, başkana destek mesajları yağdı.

‘‘Çöpleri çöp bidonuna atmasını öğrenmeliyiz’’

Vatandaşların bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Çetin, ‘‘Konteynerin dışına çöp bırakmanın çevre temizliğine ve toplum sağlığına hiçbir faydası yok, aksine zararı çok. Çevresine çöp bırakılan konteynerlere bakıyoruz, içlerinin boş olduğunu görüyoruz. Artık çöpleri çöp bidonuna atmasını öğrenmeliyiz. Bu böyle olmaz. Çocuklarımıza iyi örnek olmamız gerekiyor. Nasıl evimize, iş yerimize çöp atmıyoruz, cadde ve sokaklarda hepimizin ortak kullanım alanları olan evimizdir, tabii ki biz temizleyeceğiz ve temizlemekten imtina etmeyeceğiz. Çevre temizliği konusunda hemşehrilerimizden daha duyarlı olmalarını bekliyorum’’ dedi.

Başkan Çetin ayrıca, çöp konteynerlerinin çevresine gelişigüzel çöp atılmasını önlemek adına sosyal mesaj vermek istediklerini belirtti.



