YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Çetin’den Dünya Kanser Günü’nde KETEM’e ziyaret

Başkan Çetin’den Dünya Kanser Günü’nde KETEM’e ziyaret

05.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kanser Gününde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) ziyaret etti.“Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat günü kanserle ilgili farkındalık ve vatandaşları bilinçlendirmek için, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaya devam ediyor.

Dünya Kanser Gününde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) ziyaret etti.
“Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat günü kanserle ilgili farkındalık ve vatandaşları bilinçlendirmek için, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaya devam ediyor. Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde stand açılarak, vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe destek veren Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar KETEM sorumlusu Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca ve İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Enes Gökler’i ziyaret ederek, kanserle mücadelede farkındalık çalışmalarında kolaylıklar diledi.

‘‘KETEM, kansere karşı mücadele ederek toplum sağlığını koruma noktasında önemli bir görev üstlenmektedir’’
KETEM’in vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için büyük emek sarf ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘KETEM, kansere karşı mücadele ederek toplum sağlığını koruma noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Hemşehrilerimiz sağlık kuruluşumuza gelerek burada rahatlıkla taramalarını yaptırabilirler. Erken teşhis için taramalara vatandaşımız daha hassas davrandığı takdirde daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf eden Sağlık Müdürlüğümüze, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/

Ankara Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:08
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İktidara karşıyım' diyerek demokrasiye saldıranlar, ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İktidara karşıyım' diyerek demokrasiye saldıranlar, ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir"

Mamak Belediyesi, gıda bankası kuruyor

Mamak Belediyesi, gıda bankası kuruyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İskitler esnafıyla buluştu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İskitler esnafıyla buluştu:

Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor

Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor

Uzmanlar Federasyonu'ndan TSK personeline ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi:

Uzmanlar Federasyonu'ndan TSK personeline ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi:

Uzmanlar Federasyonu'ndan TSK personeline ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi:

Uzmanlar Federasyonu'ndan TSK personeline ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.