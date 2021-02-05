Başkan Çetin’den Dünya Kanser Günü’nde KETEM’e ziyaret

Dünya Kanser Gününde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) ziyaret etti.

“Dünya Kanser Günü” her yıl 4 Şubat günü kanserle ilgili farkındalık ve vatandaşları bilinçlendirmek için, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaya devam ediyor. Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde stand açılarak, vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe destek veren Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar KETEM sorumlusu Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca ve İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Enes Gökler’i ziyaret ederek, kanserle mücadelede farkındalık çalışmalarında kolaylıklar diledi.

‘‘KETEM, kansere karşı mücadele ederek toplum sağlığını koruma noktasında önemli bir görev üstlenmektedir’’

KETEM’in vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için büyük emek sarf ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘KETEM, kansere karşı mücadele ederek toplum sağlığını koruma noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Hemşehrilerimiz sağlık kuruluşumuza gelerek burada rahatlıkla taramalarını yaptırabilirler. Erken teşhis için taramalara vatandaşımız daha hassas davrandığı takdirde daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf eden Sağlık Müdürlüğümüze, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

