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Başkan Çetin’den Kriz Yönetim Merkezi

ANKARA HABERLERİ  | 31.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatı ile korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Beyaz Masa biriminde Kriz Yönetim Merkezi oluşturuldu.Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’in talimatlarıyla oluşturulan ve 24 saat esasına göre teyakkuzda olan Kriz Yönetim Merkezi, Beyaz Masa öncülüğünde her türlü isteğe en kısa sürede müdahale ederek, hızlı, etkili ve deneyimli kadrosu ile vatandaşlara anında ulaşabilecek.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatı ile korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Beyaz Masa biriminde Kriz Yönetim Merkezi oluşturuldu.
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’in talimatlarıyla oluşturulan ve 24 saat esasına göre teyakkuzda olan Kriz Yönetim Merkezi, Beyaz Masa öncülüğünde her türlü isteğe en kısa sürede müdahale ederek, hızlı, etkili ve deneyimli kadrosu ile vatandaşlara anında ulaşabilecek. Salgın boyunca Kriz Yönetim Merkezi aktif olarak çalışmalarını sürdürecek.
Ülkede etkisini artıran korona virüs hastalığının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) bugün artık küresel bir boyut kazanarak dünyanın tamamını tehdit etmektedir. 3 Ocak’tan itibaren başlatmış olduğumuz ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını ilerleyen süreçte en üst seviyeye çıkardık. Son derece ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Ancak alınacak tedbirlerin salgından daha güçlü olduğunu ifade etmek isterim. Beyaz Masa altında oluşturduğumuz Kriz Yönetim Merkezimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Biz sizin için çalışıyoruz, lütfen siz de evlerinizde kalın. Bu kapsamda özellikle 14 gün kuralına riayet edelim. Kişisel temizliğimizi ihmal etmeyelim, sosyal mesafe kuralına uyalım, ellerimizi sık sık ve en az 20 saniye boyunca yıkayalım. Muhtemel belirtiler olduğu zaman acilen sağlık kuruluşlarına başvuralım. El birliği ile bu durumun üstesinden geleceğimize inancım tamdır" dedi.
Vatandaşlar, ALO 444 9 709 nolu hattı arayarak Beyaz Masa birimine soru ve taleplerini iletebilecekler.

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