Başkan Çetin’den pandemi uyarıları

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’da pandeminin acil önlemler alınması gereken boyuta geldiğini belirterek, her vatandaşın üzerine düşeni yapmasını istedi. Vali Süleyman Elban başkanlığında pazar günü toplantı yapıldığını belirten Çetin, “Hastaneler henüz alarm zilleri çalacak düzeyde değil ama böyle giderse durum daha ciddi boyuta gelebilir” dedi.

Çukurova Belediye Meclisi’nin Aralık ayı son toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Soner Çetin, “Pazar günü Valimiz Süleyman Elban başkanlığında bir toplantı yapıldı. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda henüz alarm zilleri çalmıyor. Hastanelerde yer var. Ancak böyle devam ederse sıkıntı daha da büyüyebilir. Bu durumda Adana için radikal önlemler gündeme gelebilir” dedi.

Başkan Çetin, her vatandaşın üzerine düşeni yapmasını ve kurallara uymasını istedi. Mecbur kalmadıkça insanların evden çıkmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Lütfen işimiz yoksa evden çıkmayalım. Yeni yasakları beklemeden tüm hemşehrilerimin kurallara uymasını bekliyorum. Herkese çağrı yapıyorum; benim kapımda herkese açık. Ancak telefonda söyleyebileceğiniz şeyler için yüz yüze görüşme talebinde bulunmayın. Kendinizi riske atın ne de başkasını. Maske, mesafe ve temizlik konusunda kurallara uyalım, kalabalık yerlerden uzak duralım” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin’in açıklamalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde bulunan 3 madde de oy birliği ile kabul edildi.

