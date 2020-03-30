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  4. Başkan Çetin’den Pursaklar halkına sosyal mesafeyi koruyun çağrısı

Başkan Çetin’den Pursaklar halkına sosyal mesafeyi koruyun çağrısı

ANKARA HABERLERİ  | 30.03.2020 11:34 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki pazar alanlarını ziyaret ederek korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.Pursaklar Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, ilçedeki pazar alanlarını ziyaret ederek korona virüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Pursaklar Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar alanları girişlerinde vatandaşların ateşlerinin ölçülerek pazar alanına alınması, hemşehrilerinin sağlıklarını tehdit edecek bir şekilde satış yapılıp yapılmadığını ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda pazarcılar arasındaki mesafeleri en az bir buçuk metre olarak ayarlayarak düzenlemelerde bulundu. Giriş-çıkış kontrolü zor olan pazarların kapatıldığını, açık olan pazarlarda da İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarihli genelgesi doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlara "Sadece zorunlu hallerde dışarı çıkın" dedi.
Virüs hakkında vatandaşları bilgilendirip sosyal mesafe alanlarını denetleyerek incelemelerde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, "Bizlerin aldığı önlemlerin yanı sıra hemşehrilerimizin de kendi önlemlerini alması gerekiyor. Salgınla ancak birlikte mücadele edersek başa çıkabiliriz. Sosyal mesafeyi de korumak zorundayız. Yakın temastan olabildiğince kaçınmalıyız. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için gerekli hijyen kurallarına uymalıyız’’ dedi.
Sosyal mesafe alanını desteklediklerini belirten pazarcı esnafları da korona virüs tedbirlerine uygun satış yaptıklarını belirterek, ‘‘Sosyal mesafeyi korumak amacıyla vatandaşlarımıza tezgahlara fazla yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz. Sebze ve meyveleri de vatandaşlarımız el değmeden uygun şekilde alıyorlar. Zabıtamızın bizlere vermiş olduğu maske ve eldivenlerimizi takıp o şekilde işimizi yapıyoruz. Belediyemizin talimatlarına uyuyor ve destekliyoruz’’ dedi.

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