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Başkan Çetin’den Ramazan öncesi pazar denetimi

ANKARA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Pazar yerlerinde korona virüs önlemleri kapsamında en üst seviyede tedbir alınmasını sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarını ziyaret edip esnaf ve vatandaşla görüşerek virüsle mücadele hakkında bilgi verdi.İlçe genelindeki semt pazarlarını sık sık denetleyen Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ramazan öncesi denetimlerini sıkılaştırdı.

Pazar yerlerinde korona virüs önlemleri kapsamında en üst seviyede tedbir alınmasını sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanlarını ziyaret edip esnaf ve vatandaşla görüşerek virüsle mücadele hakkında bilgi verdi.
İlçe genelindeki semt pazarlarını sık sık denetleyen Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ramazan öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Ramazan öncesi korona virüs tedbirleri kapsamından vatandaşların sebze ve meyvelerle temasının önüne geçilerek virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla ekipler denetimlerine devam ediyor.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için esnafları korona virüs tedbirleri kapsamından sık sık denetleyen, ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermeyen zabıta ekipleri, market, fırın gibi işletmelerin de denetimlerini artırdıklarını bildirdi.
Salgını önleme çalışmaları kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de pazarlarda 3 metre mesafe kuralı ve hijyen kurallarını sık sık denetlerken Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’de Ramazan Ayı öncesi alınan önlemleri yerinde inceleyerek pazardan alışveriş yaptı.
Pazarda alışveriş yaparak, pazar esnafına ve vatandaşlara moral veren Başkan Çetin, kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından da özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyerek vatandaşlara pazarda alınan önlemler hakkında bilgiler verdi.

‘’Sosyal mesafe kuralından ödün vermiyoruz’’
Hemşehrilerimizin, sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan Ayı geçirebilmeleri için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda, pazarlarımızda yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli hijyen kurallarının sağlanması için esnaflarımıza da maske ve eldiven dağıtıyoruz. Sosyal mesafe kuralından ödün vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla, alınan önlemlerin denetimini düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Her yeni karar sonrası gerek pazar esnafımızı gerekse vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Pazarlarımızda aldığımız üst düzey önlemlere hemşehrilerimizin gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim. Hemşehrilerimize evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizler görevimizin başındayız. Pursaklar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız’’ dedi.
Diğer yandan Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarların kurulacağı günlere yeni düzenleme getirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte hafta sonu kurulan Tevfik İleri Pazarı hafta içine alındı.

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