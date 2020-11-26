YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Çetin’den "verginizi ödeyin" çağrısı

Başkan Çetin’den "verginizi ödeyin" çağrısı

ADANA HABERLERİ  | 26.11.2020 13:26 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksiti ödemelerinin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşları vergilerini ödemeleri konusunda uyardı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksiti ödemelerinin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşları vergilerini ödemeleri konusunda uyardı. Belediyelerin genel bütçeden aldığı payların azaldığını belirten Başkan Çetin, “Belediyemizin en önemli gelir kalemini vergi oluşturuyor” dedi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşlardan Emlak ve Çevre Temizlik vergisini ödemeleri çağrısında bulundu.
Belediyenin Mali İşler Müdürlüğü Tahsilat Veznelerini ziyaret eden Başkan Soner Çetin, çalışanlara kolay gelsin dileğinde bulundu, vergi taksitini ödemeyen gelen vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
Başkan Çetin, “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksiti ödemelerinin süresi 30 Kasımda sona eriyor. Hemşehrilerimi vergilerini ödemeleri konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Çünkü belediyemizin en büyük gelir kalemini vergi tahsilatı oluşturuyor. Pandemi döneminde genel bütçeden aldığımız pay iyice düştü. Önemli hizmetlere kıt kaynaklarla imza atıyoruz. Daha büyük projeleri hayata geçirmemiz için vatandaşlarımızın vergi konusunda duyarlı olması gerekiyor. Bizi anlayışla karşılayacaklarını biliyorum” dedi.
Gecikmiş vergi borçlarıyla ilgili yapılandırma fırsatı çıktığını ve bunun kaçırılmamasını isteyen Başkan Çetin, yapılandırmanın kasım ayı taksitlerini kapsamadığını hatırlattı.
Başkan Soner Çetin, belediye binasındaki tahsilat veznelerinin cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
1/

Adana Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:31
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Aladağ Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.