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  4. Başkan Cevahiroğlu: “Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliğini arttıracağız”

Başkan Cevahiroğlu: “Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliğini arttıracağız”

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliği olduğunu hatırlatarak amaçlarının bu iş birliğini daha fazla arttırmak olduğunu ifade etti.Başkan Cevahiroglu, Güney Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Amb Francis Okeny Olaka ve Ticaret Müsteşarı Lodule Luwala Elhag Baballa’yı ziyaret etti.Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroglu, Turkiye ile Güney Sudan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliği olduğunu hatırlatarak amaçlarının bu iş birliğini daha fazla arttırmak olduğunu ifade etti.
Başkan Cevahiroglu, Güney Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Amb Francis Okeny Olaka ve Ticaret Müsteşarı Lodule Luwala Elhag Baballa’yı ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroglu, Turkiye ile Güney Sudan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye ile Güney Sudan yüksek düzeyde işbirliği olduğunu anımsatan Başkan Cevahiroglu, “SANKON yönetim kurulu olarak bu ilişkilerimizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.
Büyükelçi Olaka ve Baballa ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cevahiroglu’nun, SANKON gibi Türkiye’nin en güçlü uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisinin başkanı seçilmesinden dolayı kutladılar. Büyükelçi Olaka ayrıca SANKON’un Afrika ülkeleri için yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.
Gerçekleşen ziyarette SANKON sektör danışmanları da hazır bulundu.

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