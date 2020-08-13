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Başkan Ceyhun: “AK Parti, her türlü engelleri aşarak 19. yaşını kutluyor”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.08.2020 22:21 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partilerinin önüne konulan her türlü engelleri aşarak, bugün 19.

Başkan Ceyhun: “AK Parti, her türlü engelleri aşarak 19. yaşını kutluyor”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partilerinin önüne konulan her türlü engelleri aşarak, bugün 19. yaşını Cumhurbaşkanı’nın teşrifleriyle kutladıklarını ifade etti.
AK Parti’nin siyasette yer almasının Türk siyasi hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu belirten İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 19 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan ve yeni Türkiye yolunda ülkeyi aydınlığa kavuşturan AK Parti’nin kuruluşunun 19. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ceyhun,” Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inançla, azimle, özveriyle ve başarıyla nice yıllara” diye konuştu.

Başkan Ceyhun: “AK Parti, her türlü engelleri aşarak 19. yaşını kutluyor”

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