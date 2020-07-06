Başkan Ceyhun, Bakan Kurum’un Kütahya ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kütahya ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ceyhun, yaptığı açıklamada Bakan Kurum’u İl Başkanlığında ağırladıklarını belirterek,” Teşkilat mensuplarımız ile bir araya gelerek, Balkanımızın ziyaret programı kapsamında Koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik ve İlimiz adına çok büyük yatırımlar kazandık” dedi.

Kütahya Valiliğinin bulunduğu alanda kapsamlı bir “Kent meydanı” projesi başlattıklarını ifade eden Başkan Ceyhun,” Proje kapsamında bu alandaki tüm binaların cephe iyileştirmeleri yapılacak. Kütahya’mızı içine alan Frigya Vadisi çevre projesi kapsamında içinde sergi salonları yürüyüş bisiklet yollarının Çini atölyelerinin yöresel ürünlerin tanıtılacağı projeyi şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

“2 bin 282 yeni konut inşa edeceğiz"

İl Özel idareye köy yollarının yapımı için nakdi destek sözü sağlayarak bu kapsamda 2 milyon lira hibe desteği aldıklarını vurgulayan Ceyhun,” Yine Kütahya’mızın Termal turizmini canlandırmak için Kütahya belediyesine Hazine mülkiyetindeki 12 bin metrekarelik bir alanı trampa edilecek. Burada bir Termal turizm tesisi kurulacak. Yine İnköy Mahallemizde 900 bin metrekarelik alana şehrin içinde kalan Küçük Sanayi alanlarını TOKİ başkanlığımız eliyle modern bir Sanayi Sitesi kurulacak ve boş alanları da Şehrimize sosyal donatı olarak kazandıracağız. Yine devamında Sosyal konut projelerimiz kapsamında Şehrimize 2 bin 282 yeni konut inşa edeceğiz. Kanal Kütahya projesi kapsamında kanalı etrafına içinde yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alacağı kapsamlı bir çevre düzenleme projesi yatırım programları arasında. Evliya Çelebi mahallemizdeki TOKİ başkanlığımız eli ile yapımına başladığımız 91 metrekarelik millet bahçemizin yapımına başladık. İnşallah 2021 yılında tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine açılacak. Vefa mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızda talep eden vatandaşlarımız de için 500 rezerv konut inşa etmek üzere projemiz en geç yılsonuna kadar başlatılmış olacak” dedi.