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Başkan Ceyhun: ’’Çavdarhisar ilçemizi dünya çapında bir üne kavuşturacağız’’

03.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret etti ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Ziyaret sonrası konuşan Ceyhun, ’’Dünyanın bilinen ilk borsa binası, dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınağı, tiyatro ve stadyum kompleksi ile Antik dünyanın ilklerini uhdesinde barındıran Çavdarhisar ilçemizin Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret ettik.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret etti ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyaret sonrası konuşan Ceyhun, ’’Dünyanın bilinen ilk borsa binası, dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınağı, tiyatro ve stadyum kompleksi ile Antik dünyanın ilklerini uhdesinde barındıran Çavdarhisar ilçemizin Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret ettik. Devam eden Penkalas Nehri ve Antik stadyum tiyatro kompleksi restarasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Kütahya’mızın tarih ve kültür turizmine büyük katkı sağlayacak projeler ile şehrimiz ve ilçemizi dünya çapında bir üne kavuşturacağız’’ dedi.
Başkan Ceyhun ve beraberindeki heyet, daha sonra Belediye Başkanı Halil Başer ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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