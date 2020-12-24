YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"

Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" dedi.Ceyhun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Orhan Cengiz ile birlikte Okmeydanı ve Gültepe mahallelerini ziyaret etti.Başkan Ceyhun, "Muhtarlarımız Halil Kandemir ve Celal Batmaz ile bir araya gelerek, şehrimizle ilgili güncel konu başlıklarını değerlendirdik.

Başkan Ceyhun: "Muhtarlarımızın yanındayız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" dedi.
Ceyhun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Orhan Cengiz ile birlikte Okmeydanı ve Gültepe mahallelerini ziyaret etti.
Başkan Ceyhun, "Muhtarlarımız Halil Kandemir ve Celal Batmaz ile bir araya gelerek, şehrimizle ilgili güncel konu başlıklarını değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizin en önemli dinamiği muhtarlarımızın her zaman yanında ve ihtiyaç hissettikleri her noktada destekçileri olacağız" diye konuştu.

Başkan Ceyhun:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Kütahya Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Özden Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.