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Başkan Ceyhun: "Tohum desteği projesi genişletilebilir"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 21 il için açıklanan ’tohum desteği projesi’"nin genişletilebileceğini ifade etti.Ceyhun, "Önümüzdeki günlerde 21 il için verilen desteğin genişletilmesi söz konusudur.

Başkan Ceyhun: "Tohum desteği projesi genişletilebilir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 21 il için açıklanan ’tohum desteği projesi’"nin genişletilebileceğini ifade etti.
Ceyhun, "Önümüzdeki günlerde 21 il için verilen desteğin genişletilmesi söz konusudur. Milletvekillerimizle birlikte ilave edilecek iller arasında yer almak konusunda gerekli tüm girişimler yapılmış, atılması gereken adımlar atılmıştır, Bakan düzeyinde defalarca görüşme yapılmıştır. Kütahyalı çiftçilerimiz endişelenmesin. Her anlamda ve her zaman çiftçimizin yanındayız" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 21 ildeki çiftçilere ekimi yapılacak olan buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi ürünlerin tohumunun yüzde 75’ini hibe ettiğini, ancak tarımla uğraşan Kütahya’da dahil olmak üzere çok sayıda ilin bu destekten yararlanamadığını dile getirmişti.t

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