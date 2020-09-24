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Başkan Ceyhun, yeni seçilen teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yeni seçilen ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleriyle tanışma toplantısı düzenledi.Domaniç ve Tavşanlı ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Ceyhun, "Domaniç İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ile tanışma ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik.

Başkan Ceyhun, yeni seçilen teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yeni seçilen ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleriyle tanışma toplantısı düzenledi.
Domaniç ve Tavşanlı ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Ceyhun, "Domaniç İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ile tanışma ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul ve yönetimine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eder, görevlerinde muvaffakiyetler dileriz. Ayrıca 7. Olağan Kongre sonrası göreve başlayan Tavşanlı İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ile de bir araya gelerek çalışmalarımızı değerlendirdik. Teşkilat mensubu arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyoruz" dedi.
Bu arada, AK Parti Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul, Başkan Ceyhun’un halı üzerine dokunmuş fotoğrafını hediye etti.

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