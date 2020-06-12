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Başkan Çiftçi, çocuklarla fidan dikti

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.06.2020 12:58 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklarla fidan dikerek yerli tohum ekti.Çayırova Belediyesi, Çevre Haftası dolayısıyla çocuklara doğa sevgisini aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklarla fidan dikerek yerli tohum ekti.
Çayırova Belediyesi, Çevre Haftası dolayısıyla çocuklara doğa sevgisini aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birlikte fidan diktiği çocuklarla, belediyenin boş arazisine yüzlerce yerli tohum saçtı. Yeniden sokağa çıkmanın ve etkinlik yapmanın heyecanını yaşayan çocuklar üzerinde ” geleceğe tohum saçıyoruz” yazan tişört ve şapkalarla katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte önce fidan diktiler, daha sonra toprağa karabuğday, aynı sefa ve çörek otu tohumu saçtılar.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “ Geleceğe bırakacağımız en büyük miras çevredir. Çocuklarımıza küçük yaşta doğa sevgisi aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla farklı bir etkinlik düzenledik. Pandemi nedeniyle çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte evde kalmaktan sıkılan çocuklarımızla yerli tohumları toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde ilerleyen “sıfır atık” projesi kapsamında çocuklarımıza çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamanın mutluğunu birlikte yaşadık. Şehrimizi imar ederden, geleceğimizi de inşa ediyoruz” dedi.
Başkan Çiftçi, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımıza sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Yeşil bir çevre için yavrularımıza ağaç sevgisini erken yaşta aşılamak çok önemli. Bu arada ilçede bulunan park ve bahçelerin çiçek ekimleri de Çayırovalı kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi ekipleri, korona salgını nedeniyle parklar, mesire alanları ve piknik alanlarında ilaçlama yaparken doğaya zarar veren yabani otları da tek tek temizledik” diye konuştu.

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