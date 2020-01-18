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  4. Başkan Çiftçi çocuklarla karne heyecanı yaşadı

Başkan Çiftçi çocuklarla karne heyecanı yaşadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Semt Konağı ve Alparslan İlkokulu’nda düzenlenen programa katılarak öğrencilere karnelerini verdi.Kocaeli Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören çocukların karne heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Semt Konağı’ndaki çocuk kulübü öğrencileriyle bir araya geldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Semt Konağı ve Alparslan İlkokulu’nda düzenlenen programa katılarak öğrencilere karnelerini verdi.
Kocaeli Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören çocukların karne heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Semt Konağı’ndaki çocuk kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen başkan Çiftçi, çocuklara karnelerini ve hediyelerini verdi.
Tahtaya “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz” diye yazan Başkan Çiftçi, “Çocukların geleceğe hazırlanması noktasında birinci amacımız eğitimdir. Değerlerimiz başta olmak üzere okul öncesi eğitimlerini de burada almış oluyorlar. Yine burada çocuklarımıza paylaşmayı, birlikte yaşamayı ve yardımlaşmayı öğrenmeleri için çalışıyoruz.” dedi.
Başkan Bünyamin Çiftçi, buradaki programının ardından Alparslan İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine de katıldı.

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