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Başkan Çiftçi, vatandaşlarla pedal çevirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir caddeyi araç trafiğine kapatarak düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bisiklete binerek pedal çevirdi.Türkiye Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde ülke genelinde bu yıl “ Arabasız Kent Günü” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Çayırova’da Adnan Kahveci Caddesi araç trafiğine kapatılarak etkinlik gerçekleştirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir caddeyi araç trafiğine kapatarak düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bisiklete binerek pedal çevirdi.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde ülke genelinde bu yıl “ Arabasız Kent Günü” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Çayırova’da Adnan Kahveci Caddesi araç trafiğine kapatılarak etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Şehirleşmeyle birlikte meydana gelen yoğun trafik akışı karbon salınımını da yükseltmektedir. Vatandaşlarımızı sıfır emisyonlu hareketliliğe teşvik etmek amacıyla tüm dünyada Arabasız Kent Günü olarak kutlanan bu haftada Adnan Kahveci Caddemizi trafiğe kapattık. Bu etkinlikle amacımız ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin bireysel araçlarını daha az tercih ederek günlük ulaşımlarını alternatif yöntemlerle sağlamalarını teşvik etmektir ”dedi.
Sağlıklı yaşam ve sıfır emisyona dikkat çekmek için etkinlik düzenlediklerini kaydeden Başkan Çiftçi, “Sağlıklı yaşam için hareketlilik çok önemli. Belediye olarak her hafta Cumartesi sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin ve vatandaşlarla birlikte trafiğe kapatılan caddede bisiklet sürdü.

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