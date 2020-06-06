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Başkan Çiftçi’den azalan kan stoğuna destek

SİVAS HABERLERİ  | 06.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün İlçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kızılay’a kan bağışında bulunarak, Covid-19 sürecinde kan stoklarının azıldığını belirtip herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kızılay Kan Merkezi’nin Gürün İlçe Terminali’nde başlattığı kan bağışı kampanyasına kan destek verdi.

Başkan Çiftçi’den azalan kan stoğuna destek

Sivas’ın Gürün İlçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kızılay’a kan bağışında bulunarak, Covid-19 sürecinde kan stoklarının azıldığını belirtip herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kızılay Kan Merkezi’nin Gürün İlçe Terminali’nde başlattığı kan bağışı kampanyasına kan destek verdi. Kan bağışında bulunan Çitçi, “Kan bağışı bir insanlık görevidir. Vereceğimiz kanla birine can olabilir, birinin hayatını kurtarabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı’mızın kan bağışı çağrısına destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor ve sağlığı elveren her bir vatandaşımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.” dedi.

Başkan Çiftçi’den azalan kan stoğuna destek

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