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Başkan Çiftçi’den öğrencilere yerel yönetimler dersi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yerel yönetimler dersi kapsamında belediyeye ziyarette bulunan Akçakoca İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.Akçakoca İlkokulu öğrencileri, yerel yönetimler dersi kapsamında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi.

Başkan Çiftçi’den öğrencilere yerel yönetimler dersi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yerel yönetimler dersi kapsamında belediyeye ziyarette bulunan Akçakoca İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Akçakoca İlkokulu öğrencileri, yerel yönetimler dersi kapsamında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen birliktelikte Öğrencilerin sorularını tek tek not alarak cevaplayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandıracakları yatırımlar hakkında da öğrencileri bilgilendirdi. Eğitime öncelik verdiklerini açıklayan ve bu yönde birçok konuyu ele aldıklarını belirten başkan Çiftçi, ilçedeki eğitimin kalitesini ve seviyesini yükseltecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerden gelen çocuklarla ilgili planların neler olduğu sorusunu cevaplayan Çiftçi, “Öncelikle şehrimizi geleceğe hazırlarken siz çocuklarımızı düşünüyoruz. Daha güzel bir şehirde yaşayabilmeniz için eğitim alanlarından, spor alanlarına, çevreden yeşil alanlara kadar modern bir şehir olarak Çayırova’mızı hedefliyoruz. Dolayısıyla öncelikle kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı, programlarımızı yaptık. Sizin sportif faaliyetlerden faydalanabilmeniz için belediyemiz bünyesinde Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nü daha aktif ve verimli bir hale getirdik” dedi.
Çocukların sorularından ve öğrenme merakından oldukça memnun kalan Başkan Çiftçi, “Çocuklarımıza gelecekte daha güzel ve yaşanabilir bir Çayırova bırakmak adına çalışıyoruz. 7’den 70’e kadar her bir vatandaşımızı, siz değerli çocuklarımızı kapsayacak projelerimiz ve çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yıl hem çocuklarımıza hem de her bir vatandaşımıza hitap eden kitap fuarını gerçekleştirdik. Bu yılda ekim ayında kitap fuarımızın ikincisini düzenleyeceğiz. Belediyemizin rutin hizmetlerinin yanında yeni yeni projelerle Çayırova’mızı güzelleştireceğiz” diye konuştu.
Çiftçi, özellikle eğitim alanında çocuk kulüpleriyle, bilgi evleriyle ve gençlik merkezleriyle yeniliklerle dolu hizmetler ürettiklerini ve bu alanlarda gençlere, çocuklara birçok eğitim imkanı da sunduklarını sözlerine ekledi.

Başkan Çiftçi’den öğrencilere yerel yönetimler dersi

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