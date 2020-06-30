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Başkan Çiftci’den Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Başkan Çiftci’den Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir’in Gülşehir İlçesi Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret eden Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çiftci’ye teşekkür eden Rektör Aktekin, kendileriyle bir süre görüştü.
Ziyaret sonunda Başkan Çiftci, Rektör Aktekin’e günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Başkan Çiftci’den Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyareti

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