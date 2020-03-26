Başkan Çiftçi’den “Siz evde kalın biz getirelim” çağrısı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 65 yaş üstü vatandaşlara seslenerek, “Sağlığınız ve güvenliğiniz için evde kalın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim” çağrısında bulundu.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili alınan tedbirlerin ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, ”Tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek siz değerli hemşerilerimizin sağlığı için gece gündüz mücadele ediyoruz. Devletimizin gösterdiği tüm önlemlerin eksiksiz uygulanması noktasında belediye olarak bizler de yoğun çaba harcıyoruz. Çalışmalarımıza karşılık bizleri mutlu eden tek şey ilçemizde koronavirüs vakasına rastlanılmamış olmasıdır. Lakin bu durum Gürün’de koronavirüs salgını yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bundan dolayı çok dikkatli olmalı, sağlığımız ve güvenliğimiz için evlerimizde kalmalıyız. Temizliğimize lütfen dikkat edelim ve kalabalık ortamlardan uzak duralım” dedi.

Siz çıkmayın biz getirelim

Çiftçi, 65 yaş üştü Gürünlülere seslenerek, “ Evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için özverili bir şekilde çalışıyoruz. 112, 155 ve 156 nolu hatlara gelen talepler, Gürün Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından değerlendirilerek, kolluk kuvvetleri ile mahalle ve köy muhtarları aracılığıyla kısa sürede karşılık verilmesi sağlanıyor. Gürün Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu ve zabıta ekiplerimizle birlikte tek başına yaşayan vatandaşlarımıza gerekli hijyen kurallarına dikkat ederek, tüm ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde zabıta ekiplerimizle evlerine kadar götürüyoruz. İnşallah, rabbimizin izni ve sizlerinde gayretiyle bu virüs salgının üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.



