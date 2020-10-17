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Başkan Çiğdem: “Hüyük’e hizmet ederken hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık”

KONYA HABERLERİ  | 17.10.2020 13:02 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük’e hizmet ederken hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını söyledi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçeye ziyaretinden ve hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlardan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük’e hizmet ederken hiçbir mazeretin arkasına sığınmadıklarını söyledi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçeye ziyaretinden ve hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlardan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Başkan Altay’ın Hüyük ziyaretinde ifade ettiği ilçeye yapılan 75 milyon liralık yatırımın yöre olarak kendilerini şereflendirdiğini vurgulayan Başkan Mehmet Çiğdem, önümüzdeki yıllarda da bölgeye daha güzel yatırımlar beklediklerini dile getirdi. Hüyük’te ilçenin ihtiyacı olan yatırımlar üzerinde yoğunlaştıklarını anlatan Mehmet Çiğdem, “Bu yıl bütün mahallelerimizde asfalt ve eksik noktalara dokundu büyükşehir belediye başkanımız. Şehir merkezimizde elektrik hatları birkaç mahallede yer altına alındı, asbest boruları değiştirdik ve üzerlerine de sıcak asfalt çalışması uygulandı. İmrenler TOKİ’de de aynısı oldu. Belediye başkanımızın üreticilerimize desteği sınırsız. Hüyük ilçesi bu tür destek ve katkılarla genişleyecek, büyüyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da çok büyük etkisi ve katkısı var. Biz her adımı atarken bakanımızın da nefesini ensemizde hissediyoruz. Tüm kurumlara, destek verenlere, ilçemizi şaha kaldırmak için bize omuz veren herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Halkımızın ve ilçemizin buna ihtiyacı var, mahallelerimiz bir kalkınma hamlesi içerisinde, inanın Covid salgını olduğundan bu güne belki biz azmimizle, hırsımızla daha fazla çalıştık, çabaladık, bir mazeret üretmedik, bir mazeretin arkasına sığınmadık, ‘para yok’ demedik” diye konuştu.

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