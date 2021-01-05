Başkan Çiğdem: "Hüyük’ü marka şehir haline getireceğiz"

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçesinin yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlarla marka şehir olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Başkan Çiğdem, Hüyük ilçesini marka bir şehir haline getirebilmek için çıktıkları yolda bugüne kadar önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, ancak bunu yeterli görmediklerini ve ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında İlçe Kaymakamlığı ve tüm kurumlarla birlikte el ele vererek var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Hüyük’te yatırımları canlandırarak, yeni iş sahaları oluşturarak eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında projeler üretip hayata geçirebilme noktasında çabalarının sürdüğünü ifade eden Çiğdem, "İlçe merkezi-kırsal alan ayrımı yapmadan insanlarımızın yaşadığı yerleşim merkezlerindeki tüm yaşam alanlarını daha iyi bir seviyeye getirerek ilçemizi her anlamda bir marka şehir yapma konusunda kararlıyız" dedi.

Verimli topraklara ve çalışkan insan yapısına sahip Hüyük’ün son yıllarda tarım alanında hamleler içerisinde olduğunu, başta organik çilek olmak üzere birçok ürünün üretiminde söz sahibi bir noktaya geldiğini aktaran Çiğdem, "Sürekli iletişim halinde olduğumuz yol arkadaşlarımız, mahalle muhtarlarımız ile sık sık bir araya gelerek istişare toplantıları düzenliyoruz. Meclis toplantılarımızı mahallelerimizde yaparak, halkımızın aktif olarak görüş ve önerilerini alarak belediyemiz hizmetlerine katılımını sağlıyoruz. Belediye meclis üyelerimiz, belediye personelimiz, başkan yardımcılarım, ilçe başkanım ve görüşlerine çok değer verdiğim, öneri, fikirleri ile büyük katkı sunan İlçe Kaymakamımız Cüneyt Demirkol ile oturup beyin fırtınası yapıyoruz. Çok yakında tamamlanacak olan projelerimiz ve yeni hazırladığımız projelerimiz ile Hüyük hak ettiği yere mutlaka gelecek inşallah” ifadelerini kullandı.

