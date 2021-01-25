YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Çiğdem vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Çiğdem vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor

25.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Çiğdem vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.Hüyük ilçesine bağlı Burunsuz Mahallesinin ileri gelen isimleri, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’i makamında ziyaret etti.

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Hüyük ilçesine bağlı Burunsuz Mahallesinin ileri gelen isimleri, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’i makamında ziyaret etti. Mahalle sakinleri, yerleşimde halen yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini, bunun yanı sıra cazibeli içme suyu çeşmesi bakım ve onarımı için belediye ekiplerinin özverili bir çalışma sergilediğini söyleyerek teşekkürlerini iletti.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ilçenin her köşesine hizmet edebilmek için gece gündüz demeden, mesai mefhumu göstermeden çalıştıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:53
Öğle
13:07
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Konya Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Elif Ateş Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Bardakcı Eczanesi
Selcuklu
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Hayat Eczanesi
Selcuklu
Serhat Eczanesi
Selcuklu
Torun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Konya’da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya’da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya Büyükşehir’den eğitime 10 bin tablet desteği

Konya Büyükşehir’den eğitime 10 bin tablet desteği

Kılca: “Mobil atık merkezileri ile çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz”

Kılca: “Mobil atık merkezileri ile çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz”

Başkan Kavuş: "Kalbi Meram için atan herkese şükran borçluyuz"

Başkan Kavuş: "Kalbi Meram için atan herkese şükran borçluyuz"

SOBE yarı yoğun eğitim programını başlatıyor

SOBE yarı yoğun eğitim programını başlatıyor

NEÜ ve Konya Büyükşehir Belediyesinin erişilebilirlik projesi desteklendi

NEÜ ve Konya Büyükşehir Belediyesinin erişilebilirlik projesi desteklendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.