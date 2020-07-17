Başkan Çiğdem’den Bakan Soylu’ya ziyaret

Konya’nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara’da biraraya geldiklerini belirtti. Ziyarette, bölge ile ilgili talepleri Bakan Soylu’ya aktardıklarını ifade eden Başkan Çiğdem, “Bizlere her daim desteklerini esirgemeyen AK Parti Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ilgi ve alakalarından, misafirperverliğinden ve bölgemize olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



