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Başkan Çiğdem’den Müftü Gündüz’e ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 15.12.2020 15:28 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçesi Müftülüğüne atanan Seyit Ali Gündüz yeni görevine başladı.İlçede mesaisine başlayan Müftü Gündüz makamında “hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Başkan Çiğdem’den Müftü Gündüz’e ziyaret

Konya’nın Hüyük İlçesi Müftülüğüne atanan Seyit Ali Gündüz yeni görevine başladı.
İlçede mesaisine başlayan Müftü Gündüz makamında “hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de Müftü Gündüz’ü ziyaret etti. Müftü Gündüz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çiğdem ise Müftü Gündüz’e yeni görevinin ilçeye hayırlı hizmetlere vesile olması dileğinde bulundu.
Hüyük İlçesi Müftülüğü görevine atanan Gündüz’ün bir önceki görev yerinin ise Sivas’ın Altınyayla İlçesi Müftülüğü olduğu öğrenildi.

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