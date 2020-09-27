Başkan Çınar, Beylerderesi’ndeki çalışmaları inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Millet Bahçesi başta olmak üzere spor sahaları, yeşil alanları, oturma alanları, otoparkı, kafeteryası ve çocuk oyun parklarıyla donatacağımız Beylerderesi Şehir Parkımız, Beylerderesinin sosyal ve doğal kimliğine yeni güzellikler katacaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve mühendislerle birlikte Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde hizmete sunulacak Millet Bahçesi alanı ile diğer bölgelerdeki yeşillendirme ve ağaçlandırma hizmetlerini inceledi.

“Beylerderesi şehir parkını etaplar halinde hizmete sunacağız”

Yeşilyurt’ta vatandaşların nefes alabilecekleri, her yaştan kesime hitap edecek yeni sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hayatına büyük bir canlılık kazandıracak olan Beylerderesi Şehir Parkını etaplar halinde hizmete sunacaklarını söyledi.

Başkan Çınar, Millet Bahçesi başta olmak üzere spor sahaları, yeni nesil oyun grupları, dinlenme alanları, aydınlatmaları, otoparkı ve modern yollarıyla Beylerderesinde yeni bir yaşam alanı kurduklarını dile getirdi.