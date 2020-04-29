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Başkan Çınar, çalışmaları yerinde inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 29.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Yeşilyurt’a modern ve çağdaş bir kimlik kazandırmak için ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bir yandan çalışmalar yaparken, diğer yandan da alt ve üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı ve Tecde Mahallelerinin farklı caddelerinde devam eden yol bakım, tamirat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgiler aldı.“Modern bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz”Devam eden yol bakım, tamirat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledikten sonra açıklama yapan Başkan Çınar, Yeşilyurt’un modern bir kent kimliğine sahip olması adına çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ifade etti.

Yeşilyurt’a modern ve çağdaş bir kimlik kazandırmak için ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bir yandan çalışmalar yaparken, diğer yandan da alt ve üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı ve Tecde Mahallelerinin farklı caddelerinde devam eden yol bakım, tamirat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgiler aldı.
“Modern bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz”
Devam eden yol bakım, tamirat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledikten sonra açıklama yapan Başkan Çınar, Yeşilyurt’un modern bir kent kimliğine sahip olması adına çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için yol açma ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Tek hedeflerinin Yeşilyurt’ta ki yaşam seviyesini artırmak olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, kentlerin gelişiminde yolların önemli olduğunu ifade ederken, yapılan çalışmalar ile trafik yoğunluğunun azaltılması ve Yeşilyurt’un daha modern bir görünüme kavuşturulmasını amaçladıklarını söyledi.
Yeşilyurt’a kazandırılan yeni cadde ve sokakların trafik akışının rahatlatılmasında büyük katkı sağladığını, estetik yönden ilçeye güzel bir görünüm kazandırdığını da ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yaşam kalitesinin yükseltilerek sağlıklı ve çağdaş bir yapıya kavuşturmak, geleceğin Yeşilyurt’unu oluşturma yolunda önemli adımlar atıldığının kaydetti.

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Deva Eczanesi
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Kaya Eczanesi
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Sarıhan Eczanesi
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