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Başkan Çınar, değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi

13.01.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı ile Beylerderesi arasında inceleme yaparak, "14 km uzunluğundaki imar yolunu açıp, aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bu bölgenin hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız” diye konuştu.Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük vizyonel yatırımlarından olup, Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki tabiat ve yöresel zenginliklerin ön plana çıkarılmasını hedefleyen ‘Beylerderesi Şehir Parkı’, ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projeleri kapsamında çevre düzenleme, yol açma ve genişletme hizmetleri aralıksız devam ediyor.Yeşilyurt’un gizli kalmış tüm doğal ve tabiat zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla gün yüzüne çıkartılmasına büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım ile Yakınca mahallelerini birbirine bağlayacak olan 14 km uzunluğundaki imar yolunda devam eden yol açma ve genişletme yatırımlarını inceledi.Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki tabiat zenginliklerini turizme kazandırıp hak ettiği değeri görmesini sağlayacak yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun sosyal, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra yöresel lezzetleri ve doğal zenginliklerini günümüzden geleceğe taşımak adına restorasyon ve dönüşüm yatırımlarımızı teker teker gerçeğe dönüştürmekteyiz.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı ile Beylerderesi arasında inceleme yaparak, "14 km uzunluğundaki imar yolunu açıp, aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bu bölgenin hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük vizyonel yatırımlarından olup, Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki tabiat ve yöresel zenginliklerin ön plana çıkarılmasını hedefleyen ‘Beylerderesi Şehir Parkı’, ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projeleri kapsamında çevre düzenleme, yol açma ve genişletme hizmetleri aralıksız devam ediyor.
Yeşilyurt’un gizli kalmış tüm doğal ve tabiat zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla gün yüzüne çıkartılmasına büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım ile Yakınca mahallelerini birbirine bağlayacak olan 14 km uzunluğundaki imar yolunda devam eden yol açma ve genişletme yatırımlarını inceledi.
Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki tabiat zenginliklerini turizme kazandırıp hak ettiği değeri görmesini sağlayacak yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun sosyal, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra yöresel lezzetleri ve doğal zenginliklerini günümüzden geleceğe taşımak adına restorasyon ve dönüşüm yatırımlarımızı teker teker gerçeğe dönüştürmekteyiz. Doğal zenginlikleri ile her yönüyle çok farklı bir atmosfere sahip Kadim Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki bölgemizin tüm güzelliklerini iç ve dış turizme kazandırmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğe yönelik en önemli yatırımlarımız arasında yer alan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’, ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ gibi vizyonel projelerimiz içerisinde yer alan imar yolu açma, yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarımızla bölgemizin değerine çok güçlü değerler kazandıracağız. Bu kapsamda, Mollakasım ile Yakınca mahallemiz arasındaki güzergahta bulunan 14 km uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki imar yolunda, yol açma ve genişletme yatırımlarımıza devam etmekteyiz. İki mahallemizi birbirine bağlayacak olan bu yolumuzu tamamen açtıktan sonra yürüyüş yolları, bisiklet yolları, aydınlatmalar ve çevre düzenleme gibi dönüşüm yatırımlarımızı da gerçeğe dönüştürüp, Yeşilyurt’umuza alternatif bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Malatya’lı hemşerilerimizin yanı sıra kentimizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz, bölgemizin sosyal ve doğal zenginliklerini yakından görme fırsatına ulaşabilecekler.7’den 70’e tüm vatandaşlarımız buraya gelerek sağlıklı, güvenli ve ferah bir ortamda yürüyüşünü yapabilecek, bisikletini sürebilecek ve en önemlisi de doğal güzelliklerimiz, ağaçlarımız ve yeşil alanlarımız içerisinde huzurlu ve keyif dolu anlar yaşayacak. Bu tür yatırımlarının temel amacı, bölgemizin değerini artırmak, kültürel ve tarihi miraslarımız ile doğal ve tabiat zenginliklerimizi doğru, sağlıklı ve vizyonel bir bakış açısıyla günümüzden geleceğe taşımaktır. Yatırımlarımız tamamlandığı zaman bu bölgemize doğaseverlerin, gezginlerin ve son dönemlerde popüler olan youtuberlerin yoğun ilgi göstereceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü bölgemiz doğa harikası bir yerdir ve mutlaka görülmesi gerekmektedir. Bizimde tüm çabamız, doğa harikası bu bölgemizin hak ettiği değeri görmesidir. 2021 yılında da bütün yaşam noktalarımızın yapısal hüviyeti ve kimliğini daha özel ve değerli hale getirecek yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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