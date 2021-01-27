Başkan Çınar, dere ıslah ve dönüşüm çalışmalarını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bu bölgede alternatif yol güzergahı oluşturup, kırsal bölgelerimize olan ulaşımı da kolaylaştıracağız” diye konuştu.

Mollakasım ile Yakınca mahalleleri arasında devam eden dere ıslah ile yol düzenleme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğal ve tabiat zenginliklerine sahip bölgenin tüm güzelliklerini sağlıklı ve planlı yatırımlarla turizme kazandıracaklarını söyledi. Bölgenin var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak adına çok titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Çınar,

"Vatandaşlarımız, Malatya’nın birinci derecede deprem kuşağında yer almasının yanı sıra korona virüs salgınından dolayı doğal ortamlarda yaşamayı daha fazla tercih etmeye başladılar. Yeşil alanları ve doğal bölgeleri çok fazla olan Yeşilyurt’umuzda hemşerilerimizin tercih ettiği bölgelerin başında gelen Mollakasım ile Yakınca mahallelerimiz arasındaki doğa harikası yerlerimizi sağlıklı ve planlı yatırımlarla daha yaşanabilir bir görüntüye ulaştırmak amacıyla yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bölgemizin doğal ve tarihi zenginliklerini turizme kazandırmak adına çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Havası, suyu, iklimi ve yeşil alanlarıyla her yönüyle çok değerli olan bu bölgemizde ki ulaşım ağını akıcı ve konforlu hale getirmek için 14 km uzunluğundaki imar yolunu açıyoruz. Hemşerilerimizin rahat ve güvenli ortamlarda evlerine ve bahçelerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Çırmıhtı’dan Yakınca mahallesindeki tarihi demiryolları köprüsüne kadar olan yol güzergahındaki birinci gidiş- dönüş hattındaki çalışmalarımızı tamamladık. Bu yolumuzun Beylerderesi Şehir Parkımız ve Millet Bahçemiz ile de bağlantısını sağlayarak alternatif bir yol güzergahı daha oluşturmuş olacağız. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yolun açılması, genişletilmesi ve düzenlenmesi çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Tabii ki Yeşilyurt’umuzun yol ağını ne kadar genişletirsek, ne kadar artırırsak o kadarda gelişimi farklı alanlara taşımış oluyoruz. Buradaki yatırımlarımızla Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki bağlantıyı daha sağlam ve güçlü hale getirmiş olacağız. Dere ıslah ve yol genişletme ve düzenleme çalışmalarından sonra yürüyüş ve bisiklet yollarımız ve aydınlatmaları da yaptığımız zaman bölgemizin hem ulaşım ağını daha kaliteli hale getirmiş olacağız hem de yaşam seviyesini artıracağız. Bununla birlikte İkizce, Atalar, Seyituşağı ve Yalınkaya gibi kırsal mahallelerimize olan ulaşımı da daha kolay hale getirip, mesafeleri de kısaltmış olacağız. Doğru, planlı ve sağlıklı yatırımlarımızla bölgemizin güçlü potansiyelini ön plana çıkartıp, alternatif yol güzergâhlarıyla bu bölgemizdeki tüm güzelliklere ulaşımı daha rahat ve güvenli hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

