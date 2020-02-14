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Başkan Çınar genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

MALATYA HABERLERİ  | 14.02.2020 18:05 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk getiren genç çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ozan Özdemir ile Makbule Demir çiftinin nikahını kıydı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nikah tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk getiren genç çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ozan Özdemir ile Makbule Demir çiftinin nikahını kıydı. Büyük bir heyecan yaşayan Ozan ve Makbule çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Çınar, 14 Şubat gibi özel bir günün kendilerine şans getirmesini dileyerek, çiftlere evliliklerini sevgi ve saygı içerisinde yürütmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Evlilik cüzdanını Makbule Özdemir’e takdim eden Başkan Çınar, evliliğin özünün sevgi ve saygı olduğunu belirterek, karşılıklı anlayışın ömür boyu mutluluğun sırrı olduğunu söyledi. Ozan ile Makbule çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Çınar, “Hayatlarını birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir. Sağlam bir temel üzerinde yükselen aile değerlerinin ülkemiz ve devletimiz için büyük önem taşımaktadır. Toplumun birlik ve beraberliği hiç şüphe yok ki aile ortamında başlamaktadır” diye konuştu.

Başkan Çınar, konuşmasından sonra genç çiftlere ‘Bir Yastıkta’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketi ve çiçek takdim etti.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Ferah Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
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