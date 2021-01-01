Başkan Çınar, görevlileri yeni yılda yalnız bırakmadı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yılın ilk saatlerinde sağlık çalışanları, polis ve jandarma gibi sahada olan çalışanları ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı, Sümer Polis Karakolu ve Gündüzbey Polis Noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra sağlığını korumak adına kutsal bir görevi ifa eden güvenlik ve sağlık çalışanlarının hizmetlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ülkemizin birliği, beraberliği ve huzuru için 7/24 görev başında olan askerlerimizin ve polislerimizi, 2021 yılının ilk dakikalarında ziyaret ederek hem görevlerinde başarılar diledik hem de yeni yıllarını tebrik ettik. Ülkemizin ve şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimizin çalışmalarını ve üstün hizmetlerinizi her zaman takdirle karşılıyoruz. Hemşerilerimizin evlerinde huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesinde güvenlik güçlerimizin çok büyük emekleri vardır. Cenab-ı Allah askerlerimize ve polislerimize güç ve kuvvet versin, ayaklarına taş değmesin inşallah, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugüne kadar vatan müdafaası için şehit düşen tüm kahraman askerlerimize ve polislerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimiz ve kıymetli aile mensuplarına ise başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sağlığımızı, canımızı emanet ettiğimiz, en zor anımızda yanımızda olan ve 24 saat esasına göre aralıksız çalışan sağlık personellerimiz ise salgın sürecinde büyük fedakarlıkların altına imza atmıştır. Görevlerini büyük bir sorumluluk, ciddiyet ve sabırla yerine getirip, milletimizin gönlünde taht kuran kahraman sağlık ordumuzun bütün neferlerini hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum ve yeni yılın onlara sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile birlikte Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk’i ziyaret edip, sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte 112 Acil Çağrı Komuta Merkezinde görevli personellerle bir araya gelip, çalışmalarında başarılar diledi.

