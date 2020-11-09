Başkan Çınar, Kanbay’ı tarihi konaklarda ağırladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ı, Butik Otel, Gastronomi, Kent Belleği ve Kahve Konağı Müzeleri, yöresel ürünlerin satışı ve tanıtımının yapıldığı lokanta gibi fonksiyonel alanlara dönüşümü sağlanarak turizme kazandırılan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında misafir etti.

Kadim Çırmıhtı’nın tarihsel ruhu, doğal zenginlikleri ve damaklarda farklı lezzetler bırakan yöresel lezzetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırmak adına restorasyon projelerine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tarihi Yeşilyurt Konaklarının bulunduğu Lezzet Caddesinin, geleneksel hayata özlem duyanların uğrak noktasına haline dönüştüğünü söyledi.

“Tarihsel kimliğimize değer katan kıymetli eserler kazandırdık”

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını iade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan kıymetli hemşerimiz Battal Kanbay ile Tarihi Konaklarımızda güzel bir inceleme gezisi düzenledik. Tarihi, medeniyeti, örf ve adetleriyle köklü bir tarihe sahip Kadim Çırmıhtı’mızın kentsel hafızasını korumak ve geleceğe taşımak adına çok değerli yatırım alanlarını buraya kazandırdık. Ülkelerin, kentlerin ve ilçelerin tarihsel kimliğinin korunmasında yerel yönetimlere büyük görevler düşerken, Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlamda üzerimizdeki sorumluluğu harfiyen yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projelerimizin çatısı altında hayata geçirdiğimiz restorasyon yatırımlarımızın yanı sıra sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerimizle bu bölgemizdeki eşsiz zenginliklerimizi yeniden gözler önüne seriyoruz. Bir zamanlar atıl durumda, çok kötü bir görüntüye sahip Tarihi Konaklarımızı, geleneksel motiflerin hâkim olduğu restorasyon projelerimizle baştan aşağıya yenileyerek, bölgemizin kimliğine yakışır bir seviyeye ulaştırdık. Butik Otelimiz, Gastronomi Müzemiz, Kahve Konağımız, Kent Belleği Müzemiz, Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, yöresel ürünlerimizin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı lokantamızın yanı sıra yıkılmaya yüz tutmuş binalarımızın dönüşümünü sağlayarak burayı cazibe merkezi hüviyetine kavuşturduk. Mahalle sakinlerimizde bölgeye kazandırdığımız yatırımlardan duydukları memnuniyeti bizimle sık sık paylaşıyorlar. Restorasyon projelerimizle bir yandan bölgemizin tarihsel kimliğini, ruhu ve anlayışını yeniden ön plana çıkartırken, ilerleyen zamanlarda buraya yoğun ilgi gösterecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz sayesinde bölgemizin ekonomik hayatında ciddi katkılar sunmuş olacağız. Yıllardır bu bölgemizin değişimi ve dönüşümü için büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz, Allah’a şükürler olsun ki birbirinden değerli eserleri, Yeşilyurt’umuza kazandırdık. Konaklarımız üzerinde ki değişim hizmetlerimiz sürmektedir, açılışını yaptıktan sonra buranın çok büyük rağbet göreceğine inanıyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Battal Kanbay’ın da bu anlamdaki öneri ve düşüncelerini aldık, kendisine de yatırım alanlarımıza gösterdiği bu ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise bölgenin tarihsel kimliğinin korunması ve muhafaza edilmesi için gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

