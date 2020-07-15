YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Çınar, mahallelerin tanıtım ve kültür çalışma grubu toplantısına katıldı

Başkan Çınar, mahallelerin tanıtım ve kültür çalışma grubu toplantısına katıldı

MALATYA HABERLERİ  | 15.07.2020 12:58 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt’ta başlatılan köklü değişimin sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla yürütmek amacıyla kurulan Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu toplantısına katılarak mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Yeşil Konak’ta düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubunun Yeşilyurt’un gelişiminde önemli bir misyon üstleneceğini ifade etti.Yeşilyurt’un fiziksel yönden gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel, tarihsel, eğitim ve ekonomik yönden değişimine ışık tutacak istişare toplantılarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, “ Kent Konseyimiz ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün ortak koordinasyonu neticesinde kurulan Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubunun ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt’ta başlatılan köklü değişimin sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla yürütmek amacıyla kurulan Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubu toplantısına katılarak mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.
Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Yeşil Konak’ta düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubunun Yeşilyurt’un gelişiminde önemli bir misyon üstleneceğini ifade etti.
Yeşilyurt’un fiziksel yönden gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel, tarihsel, eğitim ve ekonomik yönden değişimine ışık tutacak istişare toplantılarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Çınar, “ Kent Konseyimiz ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün ortak koordinasyonu neticesinde kurulan Mahallelerin Tanıtım Ve Kültür Çalışma Grubunun ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Her zaman yol arkadaşlarımız olarak tasvir ettiğimiz mahalle muhtarlarımızın talep, öneri ve isteklerini bu toplantılar neticesinde öğrenip, rapor haline getireceğiz. Mahallelerdeki gözümüz ve kulağımız olan muhtarlarımızın hem kendi bölgelerindeki hizmetlere ilişkin hem de genel anlamda ilçemizde yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin taleplerinin yer aldığı raporları genel bir değerlendirmeye alıp, iletilen taleplere göre mahallelerdeki hizmetlerimizin kalıcılık seviyesini yükselteceğiz. İlerleyen günlerde farklı mahallelerden katılım gösterecek muhtarlarımızın da taleplerini öğrenmeye devam edeceğiz. Hep birlikte çalışarak, birlik ve beraberlik ruhumuzla Yeşilyurt’umuzda ki yaşam standartını daha iyi noktaya getirme anlamında çaba harcayacağız. İstişare toplantılarımız ise çalışmalarımızın doğru bir güzergâhta ilerlemesine vesile olmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumla iç içe olup, karşılıklı iyiniyet ve samimiyetle hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Böylesine verimli ve güzel bir buluşmayı gerçekleştiren Kent Konseyimiz ile Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilk toplantımızda görüş ve taleplerinin yanı sıra büyüyen Yeşilyurt’umuzun daha sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması noktasında düşüncelerini bizimle paylaşan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Muhtarlar önerilerini paylaştılar
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, İkizce Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, Görgü Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız, Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan, Koyunoğlu Mahalle Muhtarı Ali Seydi Özdemir, Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz, Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan ve Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, talepleri ve önerilerini paylaştılar.
Muhtarlar ise düzenlenen toplantıdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Malatya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:08
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:34

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Anadolu Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.