Başkan Çınar, Mersedes Kadir’in ailesini yalnız bırakmıyor

Malatya’nın renkli simalarından Mersedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı’nın ailesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Mersedes Kadir’in ailesi bize emanettir" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Alparslan Tokgöz ve Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte, Mersedes Kadir lakaplı rahmetli Fatih Kaydı’nın ailesini ziyaret etti. Kaydı ailesinin tüm fertlerinin taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yanında getirdiği hediyeleri takdim etti.

Malatya’nın renkli simalarından olan geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden merhum Mersedes Kadir’i büyük bir özlemle yad ettiklerini ifade eden Çınar, Fatih Kaydı’nın ailesine gerekli yardımların belli bir program halinde devam ettiğini söyledi. Mersedes Kadir’in sadece Malatya’da değil Türkiye ve Dünya çapında tanınan ve bilinen renkli bir isim olduğunu ifade eden Çınar, “ Geçtiğimiz yıl Nisan ayında solumun yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Mersedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı’ya bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Malatya’lıların yanı sıra kentimizi ziyaret edenlerin büyük bir ilgi gösterdikleri Mersedes Kadirimizi kaybetmiş olmanın derin bir hüznünü yaşamaktayız. O, bizim gülen yüzümüz, sokaklarımızın rengi ve ahengiydi. Mercedes Kadir’in vefatından sonra sokaklarımız açıkçası öksüz kaldı. Fatih kardeşimizle caddelerimiz ve sokaklarımız daha renkli ve hareketliydi. O’nun eksikliği gerçekten fazlasıyla hissediliyor. Rabbim, mekanını cennet eylesin. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ihtiyaç sahibi tüm hemşerilerimize olduğu gibi Mersedes Kadir kardeşimizin aile fertlerine Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla tüm yardımları yapıyoruz. Bugünde aile fertlerini ziyaret ettik, taleplerini dinledik, arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim, her türlü ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir. Mersedes Kadir’in ailesi bize emanettir. Fatih kardeşimizin ailesiyle yakından ilgilenen, yardımların ulaşmasında ekiplerimize yardımcı olan Mahalle Muhtarımız Ali Yiğit ile mahalle sakinlerine de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

