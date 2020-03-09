YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Çınar, muhtarlarının isteklerini dinledi

Başkan Çınar, muhtarlarının isteklerini dinledi

MALATYA HABERLERİ  | 09.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi kapsamında bir araya geldiği mahalle muhtarlarının sorun, talep ve isteklerini dinledi.İlyas Mahallesi Muhtar Evinde düzenlenen istişare toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Muhtar Dernek Başkanları ve muhtarlar katıldı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye imkanlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını belirterek, mahalle muhtarlarının bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini sağladıklarını vurguladı.Muhtarların, belediyeler ve halkın arasında önemli bir görevi yerine getirdiklerine işaret eden Başkan Çınar, istişare ve değerlendirme toplantılarını, belediye hizmetlerini daha verimli ve daha etkin hale getirmek için yaptıklarını ifade etti.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projesi kapsamında bir araya geldiği mahalle muhtarlarının sorun, talep ve isteklerini dinledi.
İlyas Mahallesi Muhtar Evinde düzenlenen istişare toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Muhtar Dernek Başkanları ve muhtarlar katıldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye imkanlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını belirterek, mahalle muhtarlarının bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini sağladıklarını vurguladı.
Muhtarların, belediyeler ve halkın arasında önemli bir görevi yerine getirdiklerine işaret eden Başkan Çınar, istişare ve değerlendirme toplantılarını, belediye hizmetlerini daha verimli ve daha etkin hale getirmek için yaptıklarını ifade etti. Çınar, “İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapacağımız hizmetler hakkında bilgiler paylaştık. Halkımızın yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi daha güzel bir noktaya taşıyacağız. İstişare kültürünü geliştirmek suretiyle, ilçemizi adına yaraşır yatırım ve hizmetlerle buluşturma gayretindeyiz. Hep birlikte güzel ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek adına çaba sarf ediyoruz. Bizler ilçemizi geliştiren bütün hizmetlerimizi muhtarlarımızın destekleriyle hayata geçiriyoruz. Mahallelerin sorunlarını ve sıkıntılarını bilen muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır.Her gün her an muhtarlarımızla birlikteyiz, onların önerilerinden maksimum seviyede yararlanıyoruz. Mahallelerde yaşanan sorunlarını tespit etmek ve muhtarların önerilerini almak amacıyla bu tür toplantıları sık sık yapıyoruz. Bugünde İlyas Mahallesi ve etrafındaki mahallelerin muhtarlarıyla verimli ve güzel bir istişare toplantısı yaptık. İletilen talepleri rapor haline getirdik, hem bizim yapacağımız hizmetler hem de diğer kurumlara iletmemiz gereken taleplerin çözüme kavuşturulması adına tüm işlemlerin takipçisi olacağız. Hep birlikte el ele verip güzel ilçemizi her alanda geliştireceğiz ve büyüteceğiz, daha iyi noktaya gelmesi adına çaba sarf edeceğiz” dedi.
Mahalle Muhtarları da, düzenlenen istişare toplantısından dolayı Başkan Çınar’a teşekkür ettiler.
Konuşmaların ardından, Çınar ile muhtarlar Türk Bayrağı açarak, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yapan güvenlik güçlerine moral desteğinde bulundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

(Özel) Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü

(Özel) Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
12:42
İkindi
15:59
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Onkoloji hastanesi hizmete açılıyor

Onkoloji hastanesi hizmete açılıyor

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak

Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.