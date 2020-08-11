Başkan Çınar, Şahintepesi Tesisleri inşaatında inceleme yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte inşaatı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgiler aldı.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadim Çırmıhtı’nın eşsiz doğal güzelliklerine tepeden bakan hakim bir noktada bulunan Şahintepesi’ni, inşaatı devam eden Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri ile farklı bir hüviyete ulaştıracağız. Projemiz, hayvanat bahçesi, balonlu eğlence havuzu, lokanta ve kafeterya, mini masal parkı, dağ kızağı alanı ve paintbaal alanı ile bölgenin cazibesini artıracaktır” dedi.

Yeşilyurt’un tarihsel ruhunu ön plana çıkarmaya yönelik başlattıkları Yeşilyurt Kentsel Tasarım Projesi çatısı altında restorasyon projeleri, müzeler ve park yapımına devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahintepesi’ni Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri projesiyle baştan aşağıya yenileyerek turizmde cazibe merkezine dönüştüreceklerini söyledi.