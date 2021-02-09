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Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti

09.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal’ı makamında ziyaret ederek, Yeşilyurt’ta devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal ile faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’umuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın işarete ettiği 2023 vizyonuna uygun, prestij seviyesi yüksek yatırımlarla donatmak adına başlattığımız ve planladığımız yatırımlarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal’ı makamında ziyaret ederek, Yeşilyurt’ta devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal ile faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’umuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın işarete ettiği 2023 vizyonuna uygun, prestij seviyesi yüksek yatırımlarla donatmak adına başlattığımız ve planladığımız yatırımlarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yatırımlarımızın süreçlerini yakından takip etmek içinde sık sık Ankara’ya gelerek burada çeşitli temaslarda bulunuyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Tanıtım Medya Başkanı Sayın Mahir Ünal ile de bu anlamda güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bizleri samimi ve güzel bir ortamda ağırlayan Sayın Mahir Ünal’a şahsım ve hemşerilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.
331 bin 911 nüfusa sahip Yeşilyurt’un hizmet alanları genişledikçe yatırım alanlarının sayısının da arttığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’umuz hızla gelişip büyüdüğü için bizlerde bu gelişim dönemini sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla yürütmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sorumluluk alanlarımız arttıkça vatandaşlarımızın ihtiyaçları da doğal olarak artmaktadır. Bölgemizin hangi yatırıma ihtiyacı olduğunu gerek kendi tespitlerimiz gerekse de toplumun tüm kesimleriyle yaptığımız istişarelerden çıkarmış durumdayız. Güçlü ve dinamik bir Belediye olarak, bugüne kadar bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürdük. Ancak bizler ‘Durmak Yok Yola Devam’ anlayışından güç ve ilhamla birlikte bir günümüzü bile boş geçirmeden ilçemizin geleceğine yönelik yeni eserler, yeni yatırımlar kazandırmak adına yoğun bir dönemden geçiyoruz. Şu anda inşaatları devam eden Yeni Belediye Binamız, Beylerderesi Şehir Parkımız, Millet Bahçemiz, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimiz, Yeşil Topsöğüt Konutlarımız, Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz, Sokak Sağlıklaştırma ve Semt Pazarları başta olmak üzere birbirinden değerli projelerimizle Yeşilyurt’umuzun geleceğine her yönüyle kıymetli eserler bırakmak için çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah bu yatırımlar tamamlanıp hizmete girdiği zaman Yeşilyurt’umuzun prestij seviyesi daha da artacak, daha cazip ve tercih edilen bir hüviyete kavuşacaktır. Geleceğe yönelik çok sayıda projemiz içinde şu anda çalışıyoruz.AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Tanıtım Medya Başkanı Sayın Mahir Ünal’a da yatırımlarımızın amaç ve hedeflerini kapsayan detaylı bir rapor sunduk. Her türlü konuda yardım ve desteğe hazır olduğunu bizimle paylaşıp, fikir ve önerileriyle çalışmalarımıza güç veren Sayın Ünal’a desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar ki yatırımlarımızda desteklerini bizlerden asla esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Milletvekillerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte el ele verip, Türkiye’miz, Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuz için çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.
Çınar, Ankara’da ki temasları sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ı da makamında ziyaret ederek, Yeşilyurt’ta ki kentsel dönüşüm projeleri ve çevre yatırımları hakkında da bilgiler paylaştı.

Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti

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