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Başkan Çınar, Yeşiltepe’de çalışmaları inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 23.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Sahanın inşaat çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha projemiz, sosyal donatıları, yeşil alanları, halı sahası, aydınlatmaları ve oyun parkıyla Yeşiltepe’mizin gelişimine büyük katkılar sunacaktır” diye konuştu.Yeşilyurt’luların huzuru, mutluluğu ve yaşam standartlarının yükselmesi adına birbirinden değerli vizyonel yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanayi bölgeleri, konutlar ve sosyal yaşam alanlarıyla hareketli bir yapıya sahip Yeşiltepe’de hayata geçirecekleri sosyal tesis ve halı saha projesinin bölgenin sosyal yaşamına canlılık katacağını belirtti.“Yeşiltepe’deki bu özel yatırım, örneklik teşkil edecektir”Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha projesinin hizmete girdiği zaman bölgeye farklı güzellikler kazandıracağını ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuzu 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına başlattığımız hizmet belediyeciliğimiz kapsamında ilçemizin her noktasına değer katacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Sahanın inşaat çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha projemiz, sosyal donatıları, yeşil alanları, halı sahası, aydınlatmaları ve oyun parkıyla Yeşiltepe’mizin gelişimine büyük katkılar sunacaktır” diye konuştu.
Yeşilyurt’luların huzuru, mutluluğu ve yaşam standartlarının yükselmesi adına birbirinden değerli vizyonel yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanayi bölgeleri, konutlar ve sosyal yaşam alanlarıyla hareketli bir yapıya sahip Yeşiltepe’de hayata geçirecekleri sosyal tesis ve halı saha projesinin bölgenin sosyal yaşamına canlılık katacağını belirtti.

“Yeşiltepe’deki bu özel yatırım, örneklik teşkil edecektir”
Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha projesinin hizmete girdiği zaman bölgeye farklı güzellikler kazandıracağını ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuzu 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına başlattığımız hizmet belediyeciliğimiz kapsamında ilçemizin her noktasına değer katacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentsel Dönüşüm Projelerimiz, alt yapı ve üst yapı yatırımlarımız, park, yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımızın yanı sıra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçecek olan Adliye Binamızla farklı bir çehreye bürünecek olan Yeşiltepe’mizin gelişim dönemine yakışacak çok değerli eseri bölgemize kazandıracağız. 120 metrekaresi sosyal tesis, 720 metrekaresi kapalı halı saha, 6 bin 250 metrekaresi ise yeşil alan olan Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Sahamız, gerek mimari yapısı gerekse de hizmet alanlarıyla bölgemizin daha fazla tercih edilmesini sağlayacaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün gözetiminde yapım işleri devam eden projemiz,7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek prestij seviyesi yüksek, çok değerli bir yatırımdır. Yeşilyurt Belediyemizin güvencesiyle Yeşilyurt İnşaat İŞGEM Şirketimiz tarafından yönetilecek olan sosyal tesislerimiz, ilçemizin diğer bölgelerinde ki tesislerimiz gibi nezih, modern ve kaliteli alanlara sahip olacaktır. Ailelerimiz tesislerimize gönül rahatlığıyla gelip günün yorgunluğunu atıp, yemeklerini yiyip, çaylarını ve kahvelerini konforlu bir ortamda yudumlayabilecekler, gençlerimiz ise her yönüyle modern halı sahamızda dinamik ve sağlıklı bir hayat için sporunu yapabilecektir. Park alanımız, aydınlatmalarımız, oturma gruplarımız ve yeşil alanlarımızla Yeşiltepe’nin hak ettiği çok kıymetli bir yatırımı daha gerçeğe dönüştürecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Tasarımlarıyla birbirini bütünleştirecek düzeyde hizmete sunacağımız sosyal tesis, halı saha ve park alanımız buradaki değişime farklı bir güzellik kazandırmasının yanı sıra örneklik teşkil edecektir. Projemizi planladığımız süre içerisinde tamamlayıp, en kısa sürede bu güzide eseri halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak vizyonel yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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