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Başkan Çınar, yol açma çalışmalarını inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Mahallesindeki yol açma, genişletme ve yol bakım hizmetlerini yerinde inceledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Şahnahan ve Bindal Mahalle Muhtarları ve teknik personellerle birlikte Şahnahan mahallesinde gerçekleşen yol açma ve genişletme hizmetlerini yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahnahan Mahallesindeki yol açma, genişletme ve yol bakım hizmetlerini yerinde inceledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Şahnahan ve Bindal Mahalle Muhtarları ve teknik personellerle birlikte Şahnahan mahallesinde gerçekleşen yol açma ve genişletme hizmetlerini yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeşilyurt’un her bölgesinde ulaşım ağının daha konforlu ve akıcı hale getirmek adına yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Mehmet Çınar, "İlçemizin tüm bölgelerinde ki araç ve yaya trafiğini rahatlatmak, merkez ile kırsal bölgeler arasındaki ulaşımı akıcı ve güvenli hale getirmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 2014 yılından bugüne kadar yaptığımız kalıcı yatırımlar sayesinde kaliteli, konforlu ve yüksek standartlı yollara kavuştuk. 2020 yılına da hızlı girdik ve tüm bölgelerimizde aralıksız çalışıyoruz. Şahnahan bölgemizde alt yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım ağında yaşanan sorunları çözebilmek adına mahalle muhtarımızla koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Trafik akışının sıkıntılı olması nedeniyle öncelikle yolumuzu temizledik ve stabilize malzeme serimlerini yaparak sathi kaplamaya hazır hale getirdik. Burada yarısını tamamladığımız yaklaşık 54 kilometrelik bir yol çalışması yapacağız. Kalan bölümler içinde ekiplerimiz çok titiz ve özenli bir çalışma yapıyorlar, kısa zamanda diğer çalışmaları tamamlayarak yolumuzu tamamen açıp, ulaşım ağımızın kalitesini yükselteceğiz" dedi.
Bir yandan yüksek kesimlerde karla mücadele ekipleri yolları açarken, diğer ekiplerin yol açma, genişletme, bakım ve onarım işlemlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Çınar, "Ulaşım ağımızın her bölgede aynı düzeyde akıcı ve güvenli olabilmesi adına bugüne kadar rekor seviyede yatırımlarda bulunduk. 2020 yılında da bu gayretlerimiz artarak devam edecektir. Amacımız, ideal kent modeline uygun planlamalarla yaşam standardı yüksek, modern bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmektir. Ulaşım ağımızdaki kalite ve yüksek standart, ilçemizdeki ayrıcalıklı yaşam koşullarının açık bir göstergesidir.7/24, mesai mefhumu gözetmeden halkımızın refahı için çalışıyoruz" diye konuştu.

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