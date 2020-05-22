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Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Büyük bir titizlikle gerçekleşen değişim hizmetleri geleceğe yapılan ciddi yatırımdır” dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karakavak ve Yaka mahallerinde sürdürdüğü fınısherle sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ön hazırlık, yol açma, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde takip ederek, yetkililerden bilgiler aldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Büyük bir titizlikle gerçekleşen değişim hizmetleri geleceğe yapılan ciddi yatırımdır” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karakavak ve Yaka mahallerinde sürdürdüğü fınısherle sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ön hazırlık, yol açma, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde takip ederek, yetkililerden bilgiler aldı. Hızla gelişip büyüyen Yeşilyurt’ta ulaşım aksını daha nezih, konforlu ve refah bir seviyeye ulaştırmak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuz da yatırım hamleleri hız kesmeden devam etmektedir. Hemşerilerimizin rahatı için canla başla çalışıyoruz. Hizmet alanlarımız genişledikçe ulaşım ağımızı da bu paralelde akıcı ve konforlu hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz belirli bir program çerçevesinde planlamaya alınan bölgelerdeki yatırımları büyük bir özenle gerçeğe dönüştürüp, başarılı işlerin altına imza atıyorlar. Kaliteli ve akıcı ulaşım ağına sahip kentlerin ticaret, turizm, sosyal ve kültürel alanda yakaladıkları başarılar ortada, bizlerde hizmetlerimizdeki kalite standartını sürekli yukarıda tutarak ulaşım ağımızı yapılan her ciddi çalışmayla daha akıcı ve konforlu hale getiriyoruz. Yol medeniyettir anlayışından yola çıkarak sanayisiyle, ticaret alanlarıyla, sosyal ve sportif alanlarıyla, tarım arazileriyle geniş bir alana yayılan Yeşilyurt’un ulaşım ağını genişletip, daha akıcı hale getiriyoruz. Bir yandan Karakavak, Tecde, Bostanbaşı ve Çilesiz bölgelerimizde çalışırken diğer taraftan kırsal bölgelerimizde ki kadastro yollarını teker teker açarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün Karakavak ve Yaka mahallelerimizdeki sıcak asfalt ve sathi kaplama ön hazırlık çalışmalarını inceledik” ifadelerini kullandı.

"Ekipler fedakarca çalışıyor"
Ekiplerin fedakarca çalıştığını söyleyen Başkan Çınar, “İlçemizin en hareketli bölgelerinden Karakavak mahallemizde ki yollarımızın standardını yükselterek araç ve yaya trafiğini rahatlatacağız. Yaka mahallemizde ise sathi kaplama çalışması yapılacak 800 metre uzunluğunda yolumuzda alt yapı çalışmaları devam ediyor, kısmet olursa bayramdan sonra yeni sezonun ilk sathi kaplamasını burada hayata geçireceğiz. Burada doğalgazla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı, bozulan yolların tamiratını ve bakımını ekiplerimiz yapıyorlar. Doğalgaz veya diğer alt yapı hizmetlerine göre de yol hizmetlerimize devam edeceğiz. Yaka mahallemizin yollarını sathi kaplama metoduyla daha güzel ve modern hale getireceğiz. Hemşerilerimizin bağ, bahçe ve evlerine ulaşımda yaşadıkları sorunlara kökten çözüm getirmiş olacağız.800 metre uzunluğundaki yolumuzun standartını yükselttiğimiz zaman buradaki bağlantı yoluyla ilgili sorunda ortadan kalkmış olacak. Yaka mahallemiz bu çalışmalarımızla konforlu bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

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