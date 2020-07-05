Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt İkizce ve Özal Mahallelerindeki araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına başlayan yol yenileme ve genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hızla gelişen ve değişen Yeşilyurt’umuzun tüm bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğindeki akıcılık düzeyini artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz” dedi.

“Özal mahallemizin gelişimini doğru ve planlı bir sistemle yürüteceğiz”

Yeşilyurt’un dört bir tarafına ulaşımı kolaylaştırmak adına yol yenileme ve genişletme hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun çehresini değiştiren yatırımlarımızı sağlıklı, planlı ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla uygulamaya devam ediyoruz. İlçemizin her alanda gelişiminde farklı bir öneme sahip olan ulaşım ağımızdaki konfor seviyesini artırmak adına gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Alanında uzman mesai arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla ilçemizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmetler ulaştırıyoruz. Kırsal bölgelerdeki yaşam seviyesini daha iyi noktaya taşıma gayretlerimiz kapsamında Özal mahallemizde hem mevcut yolları düzenliyoruz, hem de alternatif yol güzergâhları açarak trafiği rahatlatıyoruz. Havaalanı yolu üzerinde bulunan ve son dönemlerde hızla gelişen Özal mahallemiz, kırsal bölgelerde yaşamak ve tarım yapmak isteyenlerin tercih ettiği yaşam alanlarımız içerisinde yer almaktadır. Bizlerde bu bölgedeki gelişimin doğru ve planlı bir şekilde sürmesi adına yatırımlarımızı sürdürmekteyiz “ şeklinde konuştu.