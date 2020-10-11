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Başkan Çınarbay güven tazeledi

VAN HABERLERİ  | 11.10.2020 17:59 | Son Güncelleme

AK Parti Çaldıran Kadın Kolları Başkanı Filiz Çınarbay, güven tazeledi.AK Parti Çaldıran Kadın Kolları 6.

AK Parti Çaldıran Kadın Kolları Başkanı Filiz Çınarbay, güven tazeledi.
AK Parti Çaldıran Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan kongreye AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, İl Başkan yardımcısı Çağatay Akyol, Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve partililer katıldı. 360 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Filiz Çınarbay güven tazeledi. Kongrede bir açıklamada bulunan Çınarbay, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın kollarına duyduğu güvenle bir taraftan siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında aktif rol üstlendiklerini ifade ederek, bir taraftan anne olarak Türkiye’nin gelecek nesillerini yetiştirdiklerini söyledi. Çınarbay, “Bu nedenledir ki kadın, siyasetin ‘nesnesi’ değil ‘öznesi’dir. Şunu söylemeliyim ki, kadınlarımız yalnızca sosyal hayatta var olmak adına siyasette değiller; aynı zamanda kariyer peşindeler. Bizler AK Parti Çaldıran Kadın Kolları olarak daima gelişen, büyüyen ve başarılarını yenileyen bir teşkilatız. Bizlerle birlikte kutlu davamızın gelişimine katkın sunan, emek sarf eden tüm teşkilat mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunarım” dedi.
AK Parti’nin mücadelesinin bir medeniyet mücadelesi olduğuna değinen Çınarbay, “AK Parti’nin mücadelesi bir adalet mücadelesi, bir kalkınma mücadelesidir. Bizim yolumuz, merhum Adnan Menderes’in, merhum Turgut Özal’ın, merhum Necmettin Erbakan’ın yoludur. AK Parti Kadın Kolları olarak dünyanın en büyük kadın siyasi hareketiyiz!” Demokratik siyaseti, kendi medeniyetimizin değerleri ile birlikte yapılabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizler için söylemiş olduğu şu söz ise üzerimize büyük bir sorumluluk ve vazife yüklemiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, yani aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı önce Allah’a sonra siz kadınlarımıza emanet ediyorum. Bunun üzerine bizler bu bilinç ve sorumlulukla dünyanın en büyük kadın siyasi hareketinin gönül elçileri olarak, gittiğimiz her yerde kadınlarımızın gönül rızasını alarak, gönülden gönle köprüler kurarak, gönülleri fethetmek sevdasıyla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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