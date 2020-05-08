YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Çınar’dan Anneler Günü kutlaması

Başkan Çınar’dan Anneler Günü kutlaması

MALATYA HABERLERİ  | 08.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kutlama mesajında, "Annelerimize olan manevi gönül borcumuzu kendilerine ne kadar hizmet etsek ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Anneler Günü’ nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Toplum hayatının temel yapı taşı olan anneler, ailenin çekirdeği ve vazgeçilmezidir.

Başkan Çınar’dan Anneler Günü kutlaması

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kutlama mesajında, "Annelerimize olan manevi gönül borcumuzu kendilerine ne kadar hizmet etsek ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Anneler Günü’ nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Toplum hayatının temel yapı taşı olan anneler, ailenin çekirdeği ve vazgeçilmezidir. Sevgili Peygamberimiz, ’Cennet, annelerin ayakların altındadır’ diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir. Karşılıksız tek sevgi, anne sevgisidir. Bu sevgiye layık evlat olabilmek için, annelerimizin kıymetini en iyi şekilde bilmeliyiz. Sevgiyi temelde ele alan annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Bir milletin temel direği aile ve onun temeli de şüphesiz annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireylerin yetişmesinde aile ortamının gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Annelerimize olan manevi gönül borcumuzu kendilerine ne kadar hizmet etsek ödeyemeyiz. Bu vesileyle; merhamet, şefkat ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Malatya Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:15
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:31
Yatsı
21:01

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Badem Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Darende’de kuraklık tehlikesi

Darende’de kuraklık tehlikesi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Malatya’da STK’lardan imza kampanyası

Malatya’da STK’lardan imza kampanyası

Yeşilyurt’ta kan bağış kampanyasına destek

Yeşilyurt’ta kan bağış kampanyasına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.