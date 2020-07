Başkan Çınar’dan gönül belediyeciliği vurgusu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizle aynı gönül dünyasında olmak adına sürdürdüğümüz sosyal yardımlaşma hizmetlerimizle bu alanda da fark oluşturan bir yerel yönetimiz” diye konuştu.

Yaptıkları gönül ve sosyal belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgi aktaran Başkan Çınar, "İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışından yola çıkarak Yeşilyurt’ta ‘sosyal devlet’ anlayışını her daim canlı ve diri tuttuklarını ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına bugüne kadar ciddi mesafeler alırken, hizmetlerimizi ‘Gönül Vizyonu’ temalı projelerimizle taçlandırıp, hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya, ellerinden tutmaya, acılarını paylaşıp, sevinçlerine ortak oluyoruz. Yeşilyurt, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hâkim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Göreve geldiğimiz 31 Mart 2019 seçimlerinden bugüne kadar ‘Gönül Belediyeciliği’ esaslı sosyal sorumluluk projelerimizle hemşerilerimizin yüreklerine dokunmaya devam etmekteyiz. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan tüm hemşerilerimize karşı sevgi, saygı ve muhabbet içerisinde, öncelikle paylaşarak, öncelikle kenetlenerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturan ‘Emanet Çarşısı’ Hizmet Binamızda gerek 850 metre alanda hizmet veren market alanımız gerekse de sosyal sorumluluk projelerimizle ekonomik durumu yerinde olmayan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir bakış açısı kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde özenle durduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışına katkı sağlamak, bu felsefenin güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hissettirmek için böylesine nezih ve modern bir hizmet alanını Yeşilyurt’umuza kazandırmaktan gurur duymaktayız. Emanet Çarşımızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimizle hayırseverler arasında gönül köprüsü kuruyoruz. ‘Emanet Kart’, ‘Emanet Ekmek’, ‘Baştacı’, ‘Cenaze Çadırı’, ‘Taziye Paketi’, ‘Aile Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmeti’, ‘İş Havuzu’, ‘İyilik Havuzu’, ‘Yüzümüz Gülsün’ ‘Minik Kalpler Solmasın’, ‘Kardeş Aile’ ve ‘Nikâh Hizmetleri’ projelerimizle yardımlaşma ve dayanışmayı bütün topluma yayarak, paylaşma bilincini her daim canlı tutmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.