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Başkan Çınar’dan Kurban Bayramı mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesajında “Kurban ibadeti, Allah’a manen ve ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır" ifadelerini kullandı.Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir.

Başkan Çınar’dan Kurban Bayramı mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesajında “Kurban ibadeti, Allah’a manen ve ruhen yakınlaşmanın eşsiz bir fırsatıdır" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında kabul olması en büyük temennimizdir. Bu mübarek günlerde yardıma muhtaç durumdaki kardeşlerimize şefkatle yardım elimizi uzatmalı, mağdurların yanlarında bulunmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Hz. İbrahim ve İsmail’in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah’a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar.
Vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Bayramların anlamını, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı bu günlerle sınırlı tutmayarak yaşamımızın her dönemine ve tüm insani ilişkilerimize yansıtmalıyız” ifadelerine yer verdi.
Korona virüs nedeniyle alınan tedbirlere riayet edilmesini isteyen Başkan Çınar, “Kurbanlıklarımızın hem kesimi hem de daha gerçekleştireceğimiz eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerimiz sırasında maskelerimizi takarak ve kurallara uyarak güzel bir bayram yaşamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Kurban Bayramı’nın gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk getirmesi temennisiyle, araçlarıyla yola çıkanlardan dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, bayram sevincinin matem havasına dönüşmemesi için trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam Âleminin, aziz milletimizin ve değerli hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çınar’dan Kurban Bayramı mesajı

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