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Başkan Çınar’dan Ramazan Bayramı mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 22.05.2020 16:04 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dostluğun, barışın, huzurun, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı mübarek Ramazan ayının sonuna gelirken toplumumuzun en önemli ortak değerlerinden bir tanesi olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Başkan Çınar, “Bayramlar, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, sevincini ve mutluluğunu paylaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da pekiştirmesini sağlayan günlerdir.

Başkan Çınar’dan Ramazan Bayramı mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dostluğun, barışın, huzurun, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı mübarek Ramazan ayının sonuna gelirken toplumumuzun en önemli ortak değerlerinden bir tanesi olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Başkan Çınar, “Bayramlar, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, sevincini ve mutluluğunu paylaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da pekiştirmesini sağlayan günlerdir. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış ve sevginin toplumun bütün kesimlerine yayıldığı günlerdir. Ramazan bayramı Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır” ifadelerine yer verdi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle büyükler, sevdikler ve dostlarla belki sarılıp kucaklaşama olmayacağını hatırlatan Başkan Çınar, “Bir arada olup sohbet edemeyeceğiz ancak yeter ki gönül köprülerimizi sıkı tutalım. Birbirimize karşı hoşgörümüzü ve saygımızı bu zor günlerde daha da güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi bu vesileyle kuvvetli hale getirmek durumundayız. İnanıyoruz ki bugün alınan tedbirler ve gösterilen sabır neticesinde; bayramı bayram tadında yaşayacağımız günlere el birliğiyle kavuşacağız. Yaşadığımız sıkıntılı ve zorlu süreci evimizde kalarak, sosyal mesafeye dikkat ederek geçirmek durumundayız. Özellikle bu mukaddes günlerde bir sıcak tebessümünüz ile içlerini ısıtabileceğiniz dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babamızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı arayarak onlara duyduğumuz özlem ve sevgimizi ifade etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, çok değerli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu güzel bayramın huzura, kardeşliğe, sevgiye ve dünya barışına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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